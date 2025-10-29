Nyheter
Han säljer sitt livsverk – sätter hela vinsten i missionsfond
Bengt-Olof Hammar, 78, säljer industrikoncernen Hammar Maskin AB i Borås som omsätter 500 miljoner kronor • Den nystartade fonden ska stötta kristna projekt utomlands: "Jag vill dela med mig."
Bengt-Olof Hammar (t.h.) skakar hand med nya ägaren Thomas von Koch när industrikoncernen Hammar Maskin AB får ny ägare.
Privat
Nu säljer Bengt-Olof Hammar, 78 år, sitt livsverk, Hammarkoncernen i Olsfors utanför Borås. Vinsten tänker han sätta in i en egenupprättad missionsfond för att stötta kyrkor och kristna projekt runt omkring i världen.