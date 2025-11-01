Nyheter

Nätprästen: Okej att vara arg på kyrkan och Gud – men det är något annat att hata

Charlotte Frycklund och Josefine Arenius ser båda stora problem med kommentarsfälten i sociala medier

Nyligen skrev Dagens chefredaktör Felicia Ferreira om "farbröderna" i sociala medier som inte söker debatt utan vill dominera. Föreläsaren Josefine Arenius och nätprästen Charlotte Frycklund ger sin bild av samtalsklimatet på nätet.
Albin Larsson
Albin Larsson Printredaktör och reporter
Publicerad

Sociala medier-konton med kristet innehåll är inte en fristad från hot- och hatfulla kommentarer. Den bilden bekräftar föreläsaren Josefine Arenius och nätprästen Charlotte Frycklund.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter sociala medier charlotte frycklund svenska kyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning