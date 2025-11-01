Nyheter
Nätprästen: Okej att vara arg på kyrkan och Gud – men det är något annat att hata
Charlotte Frycklund och Josefine Arenius ser båda stora problem med kommentarsfälten i sociala medier
Nyligen skrev Dagens chefredaktör Felicia Ferreira om "farbröderna" i sociala medier som inte söker debatt utan vill dominera. Föreläsaren Josefine Arenius och nätprästen Charlotte Frycklund ger sin bild av samtalsklimatet på nätet.
Istock
Sociala medier-konton med kristet innehåll är inte en fristad från hot- och hatfulla kommentarer. Den bilden bekräftar föreläsaren Josefine Arenius och nätprästen Charlotte Frycklund.