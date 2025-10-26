Nyheter
Finsk skådespelare ska spela Jesus – filmen kan kosta två miljarder kronor
Jim Caviezel från "Passion of the Christ" byts ut - ingen distributör får läsa manuset på förhand
"Jag är inte helt säker på om jag kommer kunna klara av att utföra det, det är väldigt ambitiöst. Men jag ska försöka", sa Mel Gibson i Joe Rogans podcast angående storsatsningen "The Resurrection of Christ".
Vianney Le Caer
Det kan bli den dyraste oberoende filmen genom tiderna och Jesus ska spelas av finske Jaako Ohtonen. Men ingen köpande filmdistributör kommer att få läsa manuset på förhand.