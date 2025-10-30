Nyheter

Ungdomar provjobbar i Svenska kyrkan: ”Vi gör vinster på det här”

”Det är ett sätt att se om vårt hus”, säger kyrkoherden Per Henriksson Lerström • Stora Tuna pastorat vill motverka kyrkans personalbrist

Lovisa Kjellberg och Maja Löfling, ungdomsaspiranter, och Per Henriksson Lerström, kyrkoherde i Stora Tuna pastorat.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Kan ett aspirantprogram för ungdomar bidra till att motverka Svenska kyrkans brist på präster och diakoner? Det tror Stora Tuna pastorat i Borlänge, som har anställt två ungdomsaspiranter.

