Far och dotter protesterade när skolan ville ”släppa lös mörkrets krafter” till Halloween

Gymnasieeleven Elisa, 18, berättar för Dagen om hur chockad hon blev av sin skolas festinbjudan: ”Det var så grovt”.

Inbjudan till en Halloweenfest på Praktiska gymnasiet i Örnsköldsvik gjorde att eleven Elisa Bergman och hennes pappa reagerade kraftigt.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman
Deras Halloween-protest har blivit en riksnyhet. Gymnasieeleven Elisa Bergman och hennes pappa Kjell-Gunnar berättar för Dagen varför de reagerade så starkt när skolan i ville ”släppa lös mörkrets makter” inför Halloween.

