Nyheter
Far och dotter protesterade när skolan ville ”släppa lös mörkrets krafter” till Halloween
Gymnasieeleven Elisa, 18, berättar för Dagen om hur chockad hon blev av sin skolas festinbjudan: ”Det var så grovt”.
Inbjudan till en Halloweenfest på Praktiska gymnasiet i Örnsköldsvik gjorde att eleven Elisa Bergman och hennes pappa reagerade kraftigt.
Deras Halloween-protest har blivit en riksnyhet. Gymnasieeleven Elisa Bergman och hennes pappa Kjell-Gunnar berättar för Dagen varför de reagerade så starkt när skolan i ville ”släppa lös mörkrets makter” inför Halloween.