Svenska missionsprovinsen startar församling för kristna judar i Tel Aviv
Israelisk konvertit prästvigdes till församlingstjänst den 18 oktober
Den 18 oktober prästvigdes Sahar Sadlovsky för Missionsprovinsen. Han ska nu leda kyrkans första församlingsplantering utanför Sverige, i Tel Aviv, Israel.
Jakob Birgersson
Missionsprovinsens första församlingsplantering utanför Sverige ligger i Tel Aviv. I ett större samarbete stöttar man där den gemenskap som leds av Sahar Sadlovsky, en judisk-kristen israel som just prästvigts.