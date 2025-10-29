Nyheter

Svenska missionsprovinsen startar  församling för kristna judar i Tel Aviv

Israelisk konvertit prästvigdes till församlingstjänst den 18 oktober

Den 18 oktober prästvigdes Sahar Sadlovsky för Missionsprovinsen. Han ska nu leda kyrkans första församlingsplantering utanför Sverige, i Tel Aviv, Israel.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Missionsprovinsens första församlingsplantering utanför Sverige ligger i Tel Aviv. I ett större samarbete stöttar man där den gemenskap som leds av Sahar Sadlovsky, en judisk-kristen israel som just prästvigts.

göteborg israel tel aviv mission missionsprovinsen nyheter

