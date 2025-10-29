Nyheter

Prästen i Svenska kyrkan som inte ville tro på Bibelns gud har väckt stor debatt

Dag Sandahl berättar varför han valde att anmäla prästen Christer Hugo till domkapitlet.

Christer Hugo.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Dag Sandahl förklarar varför han anmälde Christer Hugo till domkapitlet för texten om att han inte tror på Bibelns gud. Men också att han är besviken på hur avkragningen gick till. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

avkragning domkapitlet svenska kyrkan nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning