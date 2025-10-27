Nyheter
Miljöpartiet vill ta strid för en generösare migrationspolitik
Prästen och miljöpartisten Magnus P Wåhlin tror att många i kyrkan håller med • "Var en stor kris för oss som parti när vi tvingades att gå med på en striktare migrationspolitik".
Magnus P Wåhlin (MP) säger att det ligger i såväl Miljöpartiets som kyrkans dna att ta hand om de svaga, vilket innebär människor som är på flykt
Christine Olsson/TT
För tio år sedan var Miljöpartiet med och stängde Sveriges gränser. Men nu väljer partiet att inför nästa års riksdagsval ta strid för en återgång till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.