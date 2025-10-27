Nyheter

Miljöpartiet vill ta strid för en generösare migrationspolitik

Prästen och miljöpartisten Magnus P Wåhlin tror att många i kyrkan håller med • "Var en stor kris för oss som parti när vi tvingades att gå med på en striktare migrationspolitik".

Magnus P Wåhlin (MP) säger att det ligger i såväl Miljöpartiets som kyrkans dna att ta hand om de svaga, vilket innebär människor som är på flykt
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
För tio år sedan var Miljöpartiet med och stängde Sveriges gränser. Men nu väljer partiet att inför nästa års riksdagsval ta strid för en återgång till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening. 

