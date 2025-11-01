Nyheter

Ett levande museum – Agneta, 84, har bevarat tidningen Dagens historia

"De första numren är så vackra. Pappret har gulnat, men de är så fina att se på" • ”För mamma var det viktigt att också gårdagens tidning skulle vara värd att läsa”

Agneta Aronsson, 84, har sparat alla nummer av tidningen Dagen sedan 1940-talet.
Nils Abenius
Nils Abenius Reporter
I den gamla skolan ligger högar av Dagen-tidningar – från 1940-talet till i dag. Ändå vill inte Agneta Aronsson kalla det för ett samlande. För henne handlar det om att minnas och om att låta historien leva vidare.

