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Amerikansk humanist behöver inte använda AI i jobbet – av religiösa skäl
University of Kentucky har godkänt undantag för forskningsadministratör
I takt med att AI har fått allt mer uppmärksamhet har allt fler människor börjat protestera mot utvecklingen.
Seth Wenig /AP/TT
När University of Kentucky uppmanade sina anställda att använda AI reagerade David Durman. 45-åringen, som är humanist, menade att AI bland annat skulle försämra hans tankeförmåga och nu har han fått tillåtelse att på religiösa grunder avstå från AI-användning.