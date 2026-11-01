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Amerikansk humanist behöver inte använda AI i jobbet – av religiösa skäl

University of Kentucky har godkänt undantag för forskningsadministratör

I takt med att AI har fått allt mer uppmärksamhet har allt fler människor börjat protestera mot utvecklingen.
Johannes Ottestig Reporter
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När University of Kentucky uppmanade sina anställda att använda AI reagerade David Durman. 45-åringen, som är humanist, menade att AI bland annat skulle försämra hans tankeförmåga och nu har han fått tillåtelse att på religiösa grunder avstå från AI-användning.

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