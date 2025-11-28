Nyheter

Benjamin Dousa starkt berörd av möte med krigets offer i Syrien

Biståndsministern: ”Vi kommer inte att acceptera att minoriteter behandlas hur som helst i Syrien”

Från vänster: Jessica Svärdström, chargé d'affaires vid svenska ambassaden i Damaskus, Sveriges biståndsminister Benjamin Dousa (M) och den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Afrem II.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Kristna flyktingar lär inte vilja återvända till Syrien i närtid. Men Sverige kan försöka skapa förutsättningar för att inte ännu fler kristna ska fly från landet, enligt biståndsminister Bejamin Dousa (M).

