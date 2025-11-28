Trumps utspel om förföljda kristna i Nigeria har utlöst kulturkrig i väst
Samtidigt som USA:s president talar om ”masslakt av kristna” ifrågasätts hur förföljda kristna egentligen är • Sveriges radios Ekot: ”Kristna attackeras inte mer än andra grupper” • UI:s USA-expert: ”Det är den vita kristna nationalismen som gäller nu” • Läkarmissionens generalsekreterare: ”Beklagligt och oroväckande”
Plötsligt har de kristnas situation i Nigeria blivit en front
i kulturkriget. När Donald Trump hotar med att skicka amerikanska
trupper till Nigeria för att stoppa dödandet av kristna ser den svenske USA-experten
Jan Hallenberg ett ”modernt korståg”.