Man misstänks för knivmord på kvinna i Karlskrona – Pastorn: En chock
Man i 40-årsåldern häktad på sannolika skäl misstänkt för mord • Många tårar och i församlingen där kvinnan var aktiv • Pastorn: "När vi hade kvinnofrukost för några veckor var hon med. Det var nog många som såg henne sista gången då".
Ljus på en minnesplats för sörjande. Bilden är inte från Karlskrona.
Amanda Lindgren
Emanuelskyrkan i Karlskrona höll öppet två kvällar i rad efter att en kvinna som hade flytt kriget i Ukraina knivdödats.