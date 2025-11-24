Nyheter

Kritik mot Tibble kyrka efter samarbete med ryskvänligt kloster 

Klostret i Minsk anklagas för att stötta det ryska anfallskriget mot Ukraina • Kvinnorna från klostret har gästat Täby församling flera gånger tidigare.

Tibble kyrka ligger centralt i Täby.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Under två dagar kunde besökare i Tibble kyrka nyligen köpa hantverk av kvinnor från S:ta Elisabeths kloster i Belarus. Den försäljningen kritiseras nu, med argumentet att klostret stöttar Rysslands krigföring i Ukraina. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

täby ukraina nyheter kloster svenska kyrkan ryssland belarus

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning