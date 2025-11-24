Nyheter
Kritik mot Tibble kyrka efter samarbete med ryskvänligt kloster
Klostret i Minsk anklagas för att stötta det ryska anfallskriget mot Ukraina • Kvinnorna från klostret har gästat Täby församling flera gånger tidigare.
Tibble kyrka ligger centralt i Täby.
Bengt B/Wikimedia commons/CC BY-SA 3.0
Under två dagar kunde besökare i Tibble kyrka nyligen köpa hantverk av kvinnor från S:ta Elisabeths kloster i Belarus. Den försäljningen kritiseras nu, med argumentet att klostret stöttar Rysslands krigföring i Ukraina.