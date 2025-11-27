Nyheter
”Kristna i Europa åtalas för att ha uttryckt traditionella kristna läror i moraliska frågor”
Rapport: Hatbrott och diskriminering problem för kristna i Europa • Men bristande språkkunskaper ett problem för att få tillförlitlig statistik
Krutrester syns på matten i en katolsk kyrka i Istanbul där en man sköts till döds i början av 2024.
Khalil Hamra
Förra året rapporterades 2 211 antikristna hatbrott, inklusive 274 personattacker, av myndigheter och civilsamhällesorganisationer i Europa. De flesta av brotten inträffade i Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien.