”Kristna i Europa åtalas för att ha uttryckt traditionella kristna läror i moraliska frågor”

Rapport: Hatbrott och diskriminering problem för kristna i Europa • Men bristande språkkunskaper ett problem för att få tillförlitlig statistik

Krutrester syns på matten i en katolsk kyrka i Istanbul där en man sköts till döds i början av 2024.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig
Förra året rapporterades 2 211 antikristna hatbrott, inklusive 274 personattacker, av myndigheter och civilsamhällesorganisationer i Europa. De flesta av brotten inträffade i Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien.

