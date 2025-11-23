”Det gör mig så ont, för de förstår inte hur sjuka de är”
I skymningen tar akut hemlösa plats på T-centralens bänkar för en stunds sömn under natten • Dagen spenderar en novemberkväll med Frälsningsarméns uppsökande team när de vandrar mellan bänkarna • Knyter relationer med mål att få hjälpa till ett boende.
Det är en tisdagskväll mitten av november och Centralstationen i Stockholm är smyckad med ljusgirlanger inför den kommande julen. Allteftersom timmarna går glesnar det bland resenärerna, och bänkarna fylls i stället av stadens hemlösa.