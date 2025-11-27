Nyheter
Franciskus påvemobil har blivit en rullande barnklinik i Gaza
Svenske kardinalen Anders Arborelius var på plats i Betlehem när ”Hoppets fordon” invigdes.
Den förre påven Franciskus påvemobil har byggts om till en barnklinik som ska rulla i Gaza. Vid invigningen i Betlehem medverkade den svenske kardinalen Anders Arborelius.
Arne Lapidus
Det svenskinitierade projektet ”Hoppets fordon” invigdes i Betlehem på tisdagen. Kardinal Anders Arborelius välsignade den ombyggda påvemobil som nu blir rullande barnklinik i Gaza.