Nyheter

Franciskus påvemobil har blivit en rullande barnklinik i Gaza

Svenske kardinalen Anders Arborelius var på plats i Betlehem när ”Hoppets fordon” invigdes.

Den förre påven Franciskus påvemobil har byggts om till en barnklinik som ska rulla i Gaza. Vid invigningen i Betlehem medverkade den svenske kardinalen Anders Arborelius.
Arne Lapidus
Arne Lapidus Israelkorrespondent
Publicerad Senast uppdaterad

Det svenskinitierade projektet ”Hoppets fordon” invigdes i Betlehem på tisdagen. Kardinal Anders Arborelius välsignade den ombyggda påvemobil som nu blir rullande barnklinik i Gaza.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter påve franciskus gunilla carlsson gaza caritas betlehem anders arborelius sida peter brune

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning