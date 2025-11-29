Nyheter
Präst i Stockholms stift åtalas: hade över 100 000 barnpornografiska filer
En granne med kikare slog larm tre gånger, vilket till slut ledde till att prästen avslöjades • Åtalas för grovt barnpornografibrott: Riskerar fängelse i upp till sex år.
När polisen efter grannkvinnans tre anmälningar genomfördes en husrannsakan. Då hittades mängder av bilder och filmer med barnpornografiskt innehåll i mannens dator. Bilden är ett montage.
Marcio Jose Sanchez & Freepik
En äldre präst i Stockholms stift har åtalats för grovt barnpornografibrott. Polisen kom mannen på spåren efter att en granne utrustad med kikare slagit larm.