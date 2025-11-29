Nyheter

Präst i Stockholms stift åtalas: hade över 100 000 barnpornografiska filer

En granne med kikare slog larm tre gånger, vilket till slut ledde till att prästen avslöjades • Åtalas för grovt barnpornografibrott: Riskerar fängelse i upp till sex år.

När polisen efter grannkvinnans tre anmälningar genomfördes en husrannsakan. Då hittades mängder av bilder och filmer med barnpornografiskt innehåll i mannens dator. Bilden är ett montage.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
En äldre präst i Stockholms stift har åtalats för grovt barnpornografibrott. Polisen kom mannen på spåren efter att en granne utrustad med kikare slagit larm.

nyheter brott och straff stockholms stift svenska kyrkan sexuella övergrepp

