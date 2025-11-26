Nyheter
Svenska ministrar träffade kristna företrädare i Syriens huvudstad
Syrisk-ortodoxa patriarken: ”Orosmoln och utmaningar” består för landets kristna
Den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Afrem II, flankerad till vänster av Sveriges biståndsminister Benjamin Dousa (M) och till höger av migrationsminister Johan Forssell (M).
Syriac Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East
Syriens kristna vill inte ha någon specialbehandling. Däremot önskar de samma skydd och rättigheter som andra medborgare. Det fick svenska ministrar höra när de mötte kristna ledare i Damaskus.