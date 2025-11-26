Nyheter

Svenska ministrar träffade kristna företrädare i Syriens huvudstad

Syrisk-ortodoxa patriarken: ”Orosmoln och utmaningar” består för landets kristna

Den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Afrem II, flankerad till vänster av Sveriges biståndsminister Benjamin Dousa (M) och till höger av migrationsminister Johan Forssell (M).
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Syriens kristna vill inte ha någon specialbehandling. Däremot önskar de samma skydd och rättigheter som andra medborgare. Det fick svenska ministrar höra när de mötte kristna ledare i Damaskus.

