Nyheter
ALT-professorn beskrev Josef som queer: ”Ville lyfta hans utsatthet”
ALT-professorn Lena-Sofia Tiemeyer i stor Dagen-intervju • Svarar på kritiken kring sin akademiska artikel om den bibliske personen Josef
Lena-Sofia Tiemeyer, professor i Gamla testamentet vid Akademi för ledarskap och teologi, ALT, i Örebro.
Thomas Österberg
Hon har beskrivit Josef i Gamla testamentet som queer och orsakat hetsiga diskussioner om vad frikyrkliga pastorsutbildningen ALT
egentligen lär ut. Dagen möter Lena-Sofia Tiemeyer, bibelvetare och professor
i Gamla testamentet, som tycker att hon har blivit missförstådd.