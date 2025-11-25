Nyheter

ALT-professorn beskrev Josef som queer: ”Ville lyfta hans utsatthet”

ALT-professorn Lena-Sofia Tiemeyer i stor Dagen-intervju • Svarar på kritiken kring sin akademiska artikel om den bibliske personen Josef

Lena-Sofia Tiemeyer, professor i Gamla testamentet vid Akademi för ledarskap och teologi, ALT, i Örebro.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Hon har beskrivit Josef i Gamla testamentet som queer och orsakat hetsiga diskussioner om vad frikyrkliga pastorsutbildningen ALT egentligen lär ut. Dagen möter Lena-Sofia Tiemeyer, bibelvetare och professor i Gamla testamentet, som tycker att hon har blivit missförstådd.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

alt - akademi för ledarskap och teologi teologi nyheter lena-sofia tiemeyer bibeln församlingsliv

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning