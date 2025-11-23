Nyheter

Pingstkyrkan i Uppsala prisas för fotbollsprojekt i Gottsunda

”Det här är en bekräftelse på att är en respekterad och erkänd aktör i staden”, säger pastorn Robert Wirehag

Ian Sirelius, Sirius projektledare för projektet Gränslös fotboll, Esther Lennartsson och Mehret Yohannes, ungdomsledare i Uppsala Pingst, och Robert Wirehag, pastor i Uppsala Pingst.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Kan pingstkyrkan verkligen vinna pris när allsvenska Sirius håller gala på Uppsala slott? Knappast, trodde ungdomsledarna Esther Lennartsson och Mehret Yohannes. Men det var de som fick gå upp på scenen och ta emot priset i fredags.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

pingströrelsen nyheter förorten fotboll uppsala gängkriminalitet

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning