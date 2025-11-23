Nyheter
Pingstkyrkan i Uppsala prisas för fotbollsprojekt i Gottsunda
”Det här är en bekräftelse på att är en respekterad och erkänd aktör i staden”, säger pastorn Robert Wirehag
Ian Sirelius, Sirius projektledare för projektet Gränslös fotboll, Esther Lennartsson och Mehret Yohannes, ungdomsledare i Uppsala Pingst, och Robert Wirehag, pastor i Uppsala Pingst.
Alberth Andersson
Kan pingstkyrkan verkligen vinna pris när allsvenska Sirius håller gala på Uppsala slott? Knappast, trodde ungdomsledarna Esther Lennartsson och Mehret Yohannes. Men det var de som fick gå upp på scenen och ta emot priset i fredags.