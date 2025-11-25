Nyheter
Åklagare ska gå igenom utredningen om Knutby – Sara Svensson kan vara oskyldig
”Om någon annan har skjutit de skotten som är dödande mot Alexandra, då vill inte jag bära den skulden”, säger Sara Svensson, tidigare känd som ”barnflickan”
Sara Svensson då hon uttalar sig om Knutbymordet för Aftonbladets ”200 sekunder”.
Aftonbladet
Skotthålen, blodpölen och höftskottet. Aftonbladets granskning pekar ut sex faktorer som ifrågasätter att det var Sara Svensson som var skyldig till Knutbymordet. Hon träder själv fram och lättar sitt hjärta om skuldbördan.