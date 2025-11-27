Nyheter

Efter offentliga ursäkten: Stakset mötte politiker ansikte mot ansikte

”Vi kunde förstå varandras perspektiv bättre då vi intresserat lyssnade på varandra” • Sebastian Stakset hyllades på DN:s ledarsida efter hans ursäkt till M-politikern

Sebastian Stakset hyllades för att offentligt ha bett om ursäkt.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Nyligen bad Sebastian Stakset den moderata riksdagspolitikern Peter Ollén om ursäkt för sitt agerande i samband med ett seminarium om utanförskap. Nu har de även mötts ansikte mot ansikte för att diskutera om 13-åringar bör placeras i fängelse.

