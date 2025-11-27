Nyheter
Efter offentliga ursäkten: Stakset mötte politiker ansikte mot ansikte
”Vi kunde förstå varandras perspektiv bättre då vi intresserat lyssnade på varandra” • Sebastian Stakset hyllades på DN:s ledarsida efter hans ursäkt till M-politikern
Sebastian Stakset hyllades för att offentligt ha bett om ursäkt.
Amanda Lindgren
Nyligen bad Sebastian Stakset den moderata riksdagspolitikern Peter Ollén om ursäkt för sitt agerande i samband med ett seminarium om utanförskap. Nu har de även mötts ansikte mot ansikte för att diskutera om 13-åringar bör placeras i fängelse.