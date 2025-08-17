Nyheter

Ärkebiskopen om Caroline Krook: En pionjär i flera avseenden

Martin Modéus kommer ihåg sin tidigare chef med varma minnen

När Pride Park i Stockholm invigdes i slutet av juli talade ärkebiskop Martin Modéus. I talet tog ärkebiskopen bland annat upp att det år var 21 år sedan biskop Caroline Krook, som första kyrkliga företrädare, öppningstalade vid Stockholm Pride.
Johannes Ottestig
Reporter
Den tidigare biskopen i Stockholms stift, Caroline Krook, är död. En som minns och saknar henne är Martin Modéus.

