Nyheter
Ärkebiskopen om Caroline Krook: En pionjär i flera avseenden
Martin Modéus kommer ihåg sin tidigare chef med varma minnen
När Pride Park i Stockholm invigdes i slutet av juli talade ärkebiskop Martin Modéus. I talet tog ärkebiskopen bland annat upp att det år var 21 år sedan biskop Caroline Krook, som första kyrkliga företrädare, öppningstalade vid Stockholm Pride.
Pär Bäckström/TT
Den tidigare biskopen i Stockholms stift, Caroline Krook, är död. En som minns och saknar henne är Martin Modéus.