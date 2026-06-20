Nyheter

Att överskrida etniska gränser blev nyckeln till mission i Japan

Brasilianska missionärer i Japan delar sina erfarenheter på Torp

Torpkonferensen 2026. Pastorsparet Jessica och Jansen Costa, brasilianska missionär i Japan, på Torpkonferensen.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
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”Vi stänger kyrkan, vi lägger ned, vi åker tillbaka till Brasilien.” Efter några år som missionärer i Tochigi i Japan var Jansen och Jessica Costa nära att ge upp. I dag är deras kyrka på god väg att göra något unikt för Japan och spränga de etniska gränserna.

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