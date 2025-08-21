Nyheter

Begravningsbil fick p-bot under begravning – när kistan hämtades

”Jag blev arg som ett bi” • Skövde kommun: ”Inte jättemycket utrymme för rörelsehindrade och barnvagnar”

Kombinerad bild: Bakluckan på en begravningsbil. P-bot på vindruta.
När personalen var inne i kyrkan för att hämta kistan fick begravningsbilen en p-bot. Begravningsbilen på bilden har inget att göra med den bil som fick p-boten.
Arash Asadi
Reporter
Publicerad

Begravningsbyråns personal hade gått in i kyrkan för att hämta kistan. Begravningsbilen, med öppen baklucka, fick just då en parkeringsbot.

