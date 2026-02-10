Nyheter

”Besvärande uppgifter i Lewi Pethrus-forskning – som Pingst behöver lära av”

Pingst FFS ger respons på ny forskning kring tidigare pingstledaren

Pingstpastor Andreas Wessman, pingstgrundaren Lewi Pethrus och kyrkohistorikern Torbjörn Aronson.
Forskningen där pingstgrundaren Lewi Pethrus hävdas vara antisemit kommenteras med kritiska synpunkter på webbsidan hos Pingst FFS. Samtidigt framhålls från pastorshåll att det finns besvärande uppgifter i forskningen som Pingst behöver ta lärdom av. 

pingst ffs pingströrelsen nyheter lewi pethrus antisemitism

