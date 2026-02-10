Nyheter
”Besvärande uppgifter i Lewi Pethrus-forskning – som Pingst behöver lära av”
Pingst FFS ger respons på ny forskning kring tidigare pingstledaren
Pingstpastor Andreas Wessman, pingstgrundaren Lewi Pethrus och kyrkohistorikern Torbjörn Aronson.
Hasse Boström, Carl-Gustaf Edhardt, STH
Forskningen där pingstgrundaren Lewi Pethrus hävdas vara antisemit kommenteras med kritiska synpunkter på webbsidan hos Pingst FFS. Samtidigt framhålls från pastorshåll att det finns besvärande uppgifter i forskningen som Pingst behöver ta lärdom av.