Nyheter
Socialdemokraterna går återigen till val på att förbjuda konfessionella friskolor
Partiet vill locka väljare med stram migration, plånboksfrågor och förbud av ”religiösa friskolor”
Partiledaren Magdalena Andersson (S) presenterar Socialdemokraternas plan för Sverige tillsammans med partikollegorna Lena Hallengren, Mikael Damberg och Teresa Carvalho vid en pressträff på partihögkvarteret på Sveavägen 68.
Fredrik Sandberg/TT
”Plan för Sverige” är namnet på Socialdemokraternas valplattform, där man redan nu, sju månader före riksdagsvalet, presenterar sina viktigaste frågor.