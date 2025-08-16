Nyheter
Bet: L hjälper barn i Skövde inför skolstarten
”Vi vill ge barnen något konkret så att de får en uppmuntran”
Bet: L i Skövde har ett omfattande socialt arbete. Bland annat driver församlingen Skolhjälpen som riktar sig till skolbarn. På bilden syns Dan Brohede som är familjepastor i Bet: L och ansvarig för Mathjälpen.
Sajad Hajdari
På måndag drar läsåret i gång i Skövde och församlingen Bet: L har i veckan delat ut skolpaket med bland annat ryggsäck, gympapåse och vattenflaskor till behövande familjer.