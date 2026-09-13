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Biskop hoppade medvetet över Johannes 3:16 på Kung Haralds begravning
Olav Fykse Tveit anser att versen som brukar kallas "Lilla Bibeln" är felplacerad i begravningsliturgin
Olav Fykse Tveit förrättade begravningsgudstjänsten efter kung Harald V i Oslo domkyrka den 9 september. Han valde dock att utelämna bibelversen Johannesevangeliet 3:16, vilket föranlett debatt.
Stian Lysberg Solum / POOL
Olav Fykse Tveit skippade Johannesevangeliet 3:16 när han ledde begravningen av Kung Harald. Detta trots att bibelordet ingår i den norska begravingsliturgin.