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Biskop hoppade medvetet över Johannes 3:16 på Kung Haralds begravning

Olav Fykse Tveit anser att versen som brukar kallas "Lilla Bibeln" är felplacerad i begravningsliturgin

Olav Fykse Tveit förrättade begravningsgudstjänsten efter kung Harald V i Oslo domkyrka den 9 september. Han valde dock att utelämna bibelversen Johannesevangeliet 3:16, vilket föranlett debatt.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
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Olav Fykse Tveit skippade Johannesevangeliet 3:16 när han ledde begravningen av Kung Harald. Detta trots att bibelordet ingår i den norska begravingsliturgin.

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