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Jimmie Åkesson backar: Jag vill inte riva några kyrkor
SD-ledaren om sitt kritiserade uttalande: problemet finns ju nästan bara inom islam
När Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) fick frågor om uttalandet om att riva frikyrkor backade han och konstaterade att han inte hade några sådana planer.
Magnus Lejhall/TT
I en intervju med Aftonbladet sade Jimmie Åkesson nyligen att han kan tänka sig riva frikyrkor som predikar ”osvenska värderingar som homofobi”. I samband med ett besök i Nässjö backar han nu delvis från uttalandet.