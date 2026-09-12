Nyheter

Jimmie Åkesson backar: Jag vill inte riva några kyrkor

SD-ledaren om sitt kritiserade uttalande: problemet finns ju nästan bara inom islam

När Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) fick frågor om uttalandet om att riva frikyrkor backade han och konstaterade att han inte hade några sådana planer.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad

I en intervju med Aftonbladet sade Jimmie Åkesson nyligen att han kan tänka sig riva frikyrkor som predikar ”osvenska värderingar som homofobi”. I samband med ett besök i Nässjö backar han nu delvis från uttalandet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

val2026 sverigedemokraterna riksdagsvalet 2026 nässjö nyheter jimmie åkesson frikyrkan

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning