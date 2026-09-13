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”Ni svenskar kan lära er något av Mellanösterns kristna”

George Makeen, programchef för Sat-7:s arabiska tv-kanal, vill öppna en dörr för evangeliet i Mellanöstern

"Vi vill öppna en dörr, så att människor inte ser på Kristus och evangeliet som något västerländskt", säger George Makeen, programchef för Sat-7:s arabiska tv-kanal.
Arash Asadi Reporter
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Svenska kristna kan lära sig mycket av Mellanösterns kristna. Det menar George Makeen, programchef för en den arabiska tv-kanalen Sat-7. I tre decennier har kanalen sänt kristna program över den region som en gång var kristendomens centrum.

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