Nyheter

Monument ska hedra mördade kristna i Nigeria

”Ett bestående vittnesbörd för dem som betalade det yttersta priset för sin tro”

Den amerikanska organisationen Equipping the Persecuted arbetar för förföljda kristna i Nigeria. I juni 2025 mördades ett stort antal kristna i Yelwata i delstaten Benue. Ett år senare invigdes ett minnesmonument i staden.
Johannes Ottestig Reporter
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Regelbundet kommer nya rapporter om mördade kristna i Nigeria. Nu har ett monument rests i Yelwata i delstaten Benue där ett stort antal kristna mördades i juni i fjol.

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