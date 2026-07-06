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Monument ska hedra mördade kristna i Nigeria
”Ett bestående vittnesbörd för dem som betalade det yttersta priset för sin tro”
Den amerikanska organisationen Equipping the Persecuted arbetar för förföljda kristna i Nigeria. I juni 2025 mördades ett stort antal kristna i Yelwata i delstaten Benue. Ett år senare invigdes ett minnesmonument i staden.
Eddie Mark Onoja
Regelbundet kommer nya rapporter om mördade kristna i Nigeria. Nu har ett monument rests i Yelwata i delstaten Benue där ett stort antal kristna mördades i juni i fjol.