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Stort internationellt möte för Jehovas vittnen i Sverige
Drygt 10 400 personer – mer än varannan medlem i Sverige – anmälde sig som volontärer när vittnen strömmande in från 40 länder
Jehovas vittnen arrangerade en internationell sammankomst på 3 Arena i Stockholm i helgen.
Pär Bäckström/TT
När Jehovas vittnen samlades till internationell konferens i Stockholm denna helg var det en kraftsamling som heter duga. Så har också hälften av de svenska medlemmarna ställt upp som volontärer under dagarna.