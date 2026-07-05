Nyheter

Stort internationellt möte för Jehovas vittnen i Sverige

Drygt 10 400 personer – mer än varannan medlem i Sverige – anmälde sig som volontärer när vittnen strömmande in från 40 länder

Jehovas vittnen arrangerade en internationell sammankomst på 3 Arena i Stockholm i helgen.
Eva Janzon Reporter
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När Jehovas vittnen samlades till internationell konferens i Stockholm denna helg var det en kraftsamling som heter duga. Så har också hälften av de svenska medlemmarna ställt upp som volontärer under dagarna.

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