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Ny rapport: Motsättningarna kring religion ökar i Sverige
Religionsfrihetsexpert: ”Allt mer polariserat samtalsklimat”
Svenska missionsrådet expert på religionsfrihet, Kristina Patring, menar att de senaste åren har man sett ett allt mer polariserat samtalsklimat kring religion.
Erik Stenseke
Allt eftersom religionen tar större plats i den svenska offentligheten, ökar också spänningarna. En ny rapport från Pew Research Center placerar Sverige i gruppen länder med höga sociala motsättningar kopplade till religion.