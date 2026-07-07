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Ny rapport: Motsättningarna kring religion ökar i Sverige

Religionsfrihetsexpert: ”Allt mer polariserat samtalsklimat”

Svenska missionsrådet expert på religionsfrihet, Kristina Patring, menar att de senaste åren har man sett ett allt mer polariserat samtalsklimat kring religion.
Eva Janzon Reporter
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Allt eftersom religionen tar större plats i den svenska offentligheten, ökar också spänningarna. En ny rapport från Pew Research Center placerar Sverige i gruppen länder med höga sociala motsättningar kopplade till religion.

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