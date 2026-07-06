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”Dagens unga vill att kyrkan ska vara kyrka”

Konfirmander vill ha undervisning i kristen tro – inte bara trevlig gemenskap, menar den pensionerade professorn Lars Naeslund

"Jag såg att ungdomar i dag i efterfrågar undervisning i trons innehåll, inte bara lägergemenskap", säger Lars Naeslund, professor emeritus i pedagogik. Bild från konfirmation i Skärholmens församling.
Arash Asadi Reporter
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Konfirmander söker inte bara trevlig gemenskap med jämnåriga – de vill få riktig undervisning i kristen tro och lära. Det säger professor emeritus Lars Naeslund, som har skrivit en masteruppsats om ungdomars erfarenhet av konfirmation.

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