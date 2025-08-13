Nyheter
Biskopar bemöter kritiken mot klockringning: Vi bad för gisslan
”Jag känner mig inte träffad” • ”Bönens formulering innebär att gisslan är inräknade” • Anser att strid om ord ”inte är riktigt värdigt”
Fredrik Modéus, biskop i Växjö stfit, Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift, och Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift, bemöter kritiken mot klockringningen för Gaza.
Lina Andersson/Kristin Lidell
Svenska kyrkans biskopar
uppmanade till bön och klockringning för Gaza i söndagens högmässa. Initiativet
har vållat diskussion: Var det en politisk markering? Varför nämndes inte den
israeliska gisslan uttryckligen i den bön som ärkebiskopen hade formulerat?