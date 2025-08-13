Nyheter

Biskopar bemöter kritiken mot klockringning: Vi bad för gisslan

”Jag känner mig inte träffad” • ”Bönens formulering innebär att gisslan är inräknade” • Anser att strid om ord ”inte är riktigt värdigt”

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stfit, Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift, och Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift, bemöter kritiken mot klockringningen för Gaza.
Arash Asadi
Reporter
Publicerad

Svenska kyrkans biskopar uppmanade till bön och klockringning för Gaza i söndagens högmässa. Initiativet har vållat diskussion: Var det en politisk markering? Varför nämndes inte den israeliska gisslan uttryckligen i den bön som ärkebiskopen hade formulerat?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

susanne rappmann gaza nyheter fredrik modéus svenska kyrkan israel johan tyrberg

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning