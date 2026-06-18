Nyheter

Brandmännen bevakar Torpladan under de stora samlingarna

Torpkonferensens egna brandmän inleder varje dag med morgonbön • ”Brandmän har en hel del att prata om, och ibland är det fint att få tala med andra kristna brandmän”

Kjell Zingmark och Karin Johnsson är två av de kristna brandmän som svarar för brandsäkerhetsarbetet på Torp.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
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Här ligger ett bananskal mellan stolpe och brandsläckare, och där pryds stolpen av en tappad tröja. Kjell Zingmark plockar godmodigt bort både bananskal och tröja, kollar trycket i släckarna och att splinten sitter kvar.

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