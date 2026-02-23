Nyheter

C-ledaren vill stänga kyrkans begravningsbyråer: Röstades ner

Motionen har nu röstats ned av riksdagen • Elisabeth Thand Ringqvist lämnade förslaget strax innan hon blev partiledare

Elisabeth Thand Ringqvist (C) på en pressträff inne i riksdagen.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Svenska kyrkans egna begravningsbyråer snedvrider konkurrensen och bör därmed stoppas. Det föreslog Elisabeth Thand Ringqvist (C) under allmänna motionstiden, strax innan hon blev partiledare. Nu har riksdagen röstat om förslaget.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

begravningsbyråer elisabeth thand ringqvist nyheter svenska kyrkan centerpartiet

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning