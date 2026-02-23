Nyheter
C-ledaren vill stänga kyrkans begravningsbyråer: Röstades ner
Motionen har nu röstats ned av riksdagen • Elisabeth Thand Ringqvist lämnade förslaget strax innan hon blev partiledare
Elisabeth Thand Ringqvist (C) på en pressträff inne i riksdagen.
Magnus Lejhall/TT
Svenska kyrkans egna begravningsbyråer snedvrider konkurrensen och bör därmed stoppas. Det föreslog Elisabeth Thand Ringqvist (C) under allmänna motionstiden, strax innan hon blev partiledare. Nu har riksdagen röstat om förslaget.