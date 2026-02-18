Nyheter

Kristna kan fasta och be för muslimer när fastan och ramadan sammanfaller

Ovanligt sammanträffande ger speciell möjlighet till bön för den muslimska världen

I och med askonsdagen inleds den 40 dagar långa fasteperioden som sträcker sig fram till påsk.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

I dag startar den 40 dagar långa kristna fastan. Och för ovanlighetens skull inleder även världens muslimer sin fastemånad samma vecka. Göteborgs stift uppmanar till lokal samverkan mellan kyrkor och muslimska församlingar.

fastan nyheter ramadan

