Efter protesterna: Regeringen backar om höjda straff för förtal - "Hade varit förödande"

Opinionsbildaren Jonathan Aflvén har hängt ut dömda sexbrottslingar i sociala medier och protesterat till många politiker kring planerna på höjt minimistraff • Detta kommer att påverka mig och många fler framöver”

Jonatan Alfvén är glad över beskedet från Tidöpartierna att förtalslagstiftningen ska ses över.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

I januari meddelade regeringen att minimistraffet för grovt förtal skulle vara fängelse i stället för böter. Men efter hård kritik har förslaget slopats och nu vill Tidöpartierna i stället se över hela förtalslagstiftningen.

