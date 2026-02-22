Nyheter
Efter protesterna: Regeringen backar om höjda straff för förtal - "Hade varit förödande"
Opinionsbildaren Jonathan Aflvén har hängt ut dömda sexbrottslingar i sociala medier och protesterat till många politiker kring planerna på höjt minimistraff • Detta kommer att påverka mig och många fler framöver”
Jonatan Alfvén är glad över beskedet från Tidöpartierna att förtalslagstiftningen ska ses över.
Privat
I januari meddelade regeringen att minimistraffet för grovt förtal skulle vara fängelse i stället för böter. Men efter hård kritik har förslaget slopats och nu vill Tidöpartierna i stället se över hela förtalslagstiftningen.