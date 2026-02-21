Nyheter

13-åringen simmade i fyra timmar för att rädda sin familj: "Det var Gud hela tiden"

Den unga hjälten berättar nu om bönerna till Gud, sångerna och de glada tankarna som fick honom att orka fortsätta ända i land.

Austin Appelbee, till höger, med sin bror Beau, sin mor Joanne och sin syster Grace i Gidgegannup, Australien.
Martin Einald
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
Publicerad

Austin Appelbee simmade i flera timmar för att rädda sin familj. 13-åringens hjältemod i västra Australien uppmärksammas nu världen över. Men han ville inte ta all ära åt sig själv.

