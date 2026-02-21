Nyheter
Ramadan inleds i skuggan av Gazakriget – spänt läge vid al-Aqsa
Tiotusentals muslimer samlades till bön i Jerusalem – men hårda israeliska restriktioner och ett spänt säkerhetsläge präglar ramadanstarten.
Stängsel på gränsen till Västbanken
Oded Balilty/AP
Runt 80 000 palestinier förrättade bön i al-Aqsamoskén i Jerusalem under den första fredagen i den muslimska fastemånaden ramadan. Men Israel begränsar tillträdet för palestinier från Västbanken – och läget är spänt efter vad palestinier och många bedömare ser som israeliska ”provokationer” på den heliga platsen.