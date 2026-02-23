Nyheter

Helgonets 800 år gamla ben visas upp för första gången

Kön ringlar lång i italienska Assisi för att få se relikerna efter Franciskus av Assisi , ett av de viktigaste helgonen i den katolska tron.

Besökare i Sankt Franciskus basilika i Assisi i centrala Italien på söndagen.
Hundratals besökare flockas till Sankt Franciskus basilika i Assisi på söndagen. Inuti en kvävefylld box i plexiglas ligger de 800 år gamla benen efter Franciskus av Assisi för den breda allmänhetens beskådan – för första gången sedan han dog 1226.

