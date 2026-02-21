Nyheter
Här är Magdalena Andersson (S) tillbaka i pingstkyrkan i Jönköping – ”så berörd”
”Jag ville väldigt gärna komma dit och träffa dem igen”, säger Socialdemokraternas partiledare som den här gången bokade in en informell träff med församlingen
Magdalena Andersson (S) på besök i pingstkyrkan i Jönköping, i bakgrunden skymtar Sakarias Bryskhe från Sport for Life och Mirjam Hultström från Singoalla, som båda fick samtala med S-ledaren och berätta mer om deras sociala arbete.
Sofie Jarl
För några år sedan gjorde Magdalena Andersson (S) en stor sak av att hon besökte pingstkyrkan i Jönköping.