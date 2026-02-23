Nyheter
Rapport: Kraftig ökning av kristna elever som blir retade
Ny undersökning visar att situationen har blivit betydligt värre sedan 2013
Andelen kristna elever i årskurs 9 och gymnasiet som blivit retade under det senaste året har ökat med nästan 20 procentenheter i jämförelse med 2013.
Viktoria Bank/TT
Andelen kristna elever i årskurs 9 och på gymnasiet som uppger att någon, under de senaste tolv månaderna, har retat dem så att de har känt sig arga eller ledsna har ökat med nästan 20 procentenheter i jämförelse med 2013.