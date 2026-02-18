Nyheter

”Det är svårt att argumentera för stram migrationspolitik utifrån Bibelns människosyn”

Stockholms biskop Andreas Holmberg menar att den nuvarande migrationspolitiken är i förfall, och uppmanar politikerna att dra i nödbromsen

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift i Svenska kyrkan.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Måste man som kristen stå för en generös migrationspolitik, oavsett vad konsekvenserna blir? Biskop Andreas Holmberg har den senaste tiden blandat sig i diskussionen, bland annat i en SVT-debatt i Aktuellt.

