Nyheter
”Det är svårt att argumentera för stram migrationspolitik utifrån Bibelns människosyn”
Stockholms biskop Andreas Holmberg menar att den nuvarande migrationspolitiken är i förfall, och uppmanar politikerna att dra i nödbromsen
Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift i Svenska kyrkan.
Jacob Zetterman
Måste man som kristen stå för en generös migrationspolitik, oavsett vad konsekvenserna blir? Biskop Andreas Holmberg har den senaste tiden blandat sig i diskussionen, bland annat i en SVT-debatt i Aktuellt.