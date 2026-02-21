Nyheter
Svenska kyrkan bakom landsomfattande stick- och virkinitiativ
Handstickade och virkade halsdukar, mössor och vantar placerades i busskurer och på andra offentliga platser
Svenska kyrkan vill bidra till Ett varmare samhälle genom att dela med sig av egentillverkade halsdukar, mössor och vantar.
Elin Berglund/Luleå stift
Det behövs ett varmare samhälle. Det anser Svenska kyrkan – och efter hundratals timmar av hemligt stickande och virkade möttes morgontrötta svenskar på torsdagen av halsdukar, mössor och vantar i bland annat busskurer.