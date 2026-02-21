Nyheter

Svenska kyrkan bakom landsomfattande stick- och virkinitiativ

Handstickade och virkade halsdukar, mössor och vantar placerades i busskurer och på andra offentliga platser

Svenska kyrkan vill bidra till Ett varmare samhälle genom att dela med sig av egentillverkade halsdukar, mössor och vantar.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Det behövs ett varmare samhälle. Det anser Svenska kyrkan – och efter hundratals timmar av hemligt stickande och virkade möttes morgontrötta svenskar på torsdagen av halsdukar, mössor och vantar i bland annat busskurer.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

svenska kyrkan stockholms stift visby stift göteborgs stift lunds stift nyheter luleå stift

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning