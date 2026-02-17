Nyheter

Nya trenden: Vadslagning om allt möjligt – som Jesu återkomst

Presidentsonen Donald Trump Jr en av profilerna på ny marknad för vadslagning med kryptovalutor

Donald Trump Jr, son till USA:s president Donald Trump, är en av de profiler som står i kulisserna till en av de så kallade Polymarket, dominanten på den nya ”förutsägelsemarknad” som nu breder ut sig i ilfart.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

Hasardspelsbranschen ser en guldålder framför sig. I jakten på snabba pengar satsar vadslagare dagligen jättelika summor i kryptovalutor på allt möjligt. Det kan gälla om astronauter kommer att dö i rymden, eller när Jesus kommer tillbaka.

