Domprost i Migrationsverkets etiska råd: ”Avhoppet skakar om gruppen”

Statsvetarprofessor lämnar myndighetens etiska råd i protest – men domprosten Jonas Eek ”uppfattar ledamotskapet på ett annat sätt”

Domprosten Jonas Eek respekterar statsvetarprofessorn Ludvik Beckmans avhopp från Migrationsverkets etiska råd. Själv har han en annan syn på sitt uppdrag i rådet, som funnits i 20 år.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Professor Ludvig Beckman, en av sex ledamöter i Migrationsverkets etiska råd, meddelade i veckan att han hoppar av i protest mot hur människor utvisas från Sverige.

